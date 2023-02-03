Власти ЦАР подали в ООН заявку на увеличение числа российских инструкторов в республике

Отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав Вооруженных сил республики (FACA). Жители ЦАР неоднократно благодарили российских специалистов за помощь в стабилизации обстановки на территории государства и организацию тренировочного процесса с бойцами FACA.