Власти ЦАР подали в ООН заявку на увеличение числа российских инструкторов в республике

Банги, 3 февраля. Власти Центральноафриканской Республики подали в СБ Организации Объединенных Наций заявку на увеличение числа российских инструкторов.
Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов отметил заинтересованность сторон в расширении военно-технического сотрудничества. На данный момент в стране работает 1890 сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав Вооруженных сил республики (FACA). Жители ЦАР неоднократно благодарили российских специалистов за помощь в стабилизации обстановки на территории государства и организацию тренировочного процесса с бойцами FACA.
Ранее глава центральноафриканского правительства Феликс Молуа отметил, что Москва и Банги не ограничиваются военно-техническим сотрудничеством. Политик сообщил о взаимном интересе сторон к партнерству в области энергетики, туризма и сельского хозяйства.