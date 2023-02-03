Песков объяснил, почему ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине

Российские войска надежно обеспечивают безопасность Крыма, однако Донецкая и Луганская народные республики до конца пока не зачищены, поэтому спецоперация ВС РФ продолжается. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал слова врио министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о создании штурмовых бригад из военнослужащих, полицейских и пограничников для захвата территории Донбасса и Крыма. В связи с этим ВС РФ будут защищать людей, которые там проживают, добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что передача ВСУ дальнобойных ракет западного производства не изменит хода специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса.