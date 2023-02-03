Песков объяснил, почему ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине

Таким образом он прокомментировал слова врио министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о создании штурмовых бригад из военнослужащих, полицейских и пограничников для захвата территории Донбасса и Крыма. В связи с этим ВС РФ будут защищать людей, которые там проживают, добавил Песков.