Песков назвал «уткой» сведения о предложении США по передаче украинских территорий России

Информация о предложении США по урегулированию украинского конфликта является «уткой». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Недавно в СМИ появились сведения, что глава ЦРУ Уильям Бернс предложил Украине передать России 20% территории для урегулирования конфликта. Аналогичное предложение было озвучено Москве.
Песков назвал информацию «уткой». По его словам, данные о визите Бернса в Москву также не соответствуют действительности.
Напомним, что Белый дом опроверг сведения о мирном плане. В ЦРУ также не подтвердили информацию.