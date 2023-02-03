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Песков назвал «уткой» сведения о предложении США по передаче украинских территорий России

Политика
Песков назвал «уткой» сведения о предложении США по передаче украинских территорий России

Информация о предложении США по урегулированию украинского конфликта является «уткой». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Недавно в СМИ появились сведения, что глава ЦРУ Уильям Бернс предложил Украине передать России 20% территории для урегулирования конфликта. Аналогичное предложение было озвучено Москве.

Песков назвал информацию «уткой». По его словам, данные о визите Бернса в Москву также не соответствуют действительности.

Напомним, что Белый дом опроверг сведения о мирном плане. В ЦРУ также не подтвердили информацию.
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