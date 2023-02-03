Британского ретейлера Paul Smith вынудили покинуть российский рынок

Сеть магазинов британского ретейлера Paul Smith закрылась в России после критики ее владельца Пола Смита.
Бренд осудили за то, что тот продолжает сотрудничать с российским рынком. Около 20 последних лет партнер компании по франшизе управлял магазинами в Москве. Сейчас было принято решение их закрыть, передает издание Daily Mail.
«Если Россия не лишится рубашек Paul Smith, Пол Смит должен быть лишен своего рыцарского звания», — процитировала газета слова агентства The Moral Rating.
Клиенты Paul Smith также завалили официальный аккаунт бренда сообщениями с требованием уйти с российского рынка. Некоторые письма даже содержали угрозы.
Отмечается, что две другие иностранные компании сейчас тоже вынуждают покинуть Россию. Речь идет об автомобильной фирме Rolls-Royce и розничном продавце нижнего белья Agent Provocateur.