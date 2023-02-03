The New York Times: итоги поездки лидеров ЕС на Украину могут не понравиться Зеленскому

Диписточники в ЕС объяснили, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель пошли на предоставление официальному Киеву статуса кандидата на членство в объединении под давлением общественного мнения и американских властей.