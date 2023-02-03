The New York Times: итоги поездки лидеров ЕС на Украину могут не понравиться Зеленскому

Поездка лидеров Евросоюза на Украину является символической, а ее итоги могут расстроить президента Владимира Зеленского. Об этом предупредили в The New York Times.
Диписточники в ЕС объяснили, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель пошли на предоставление официальному Киеву статуса кандидата на членство в объединении под давлением общественного мнения и американских властей.
«Но фон дер Ляйен и Мишель не имеют разрешения от 27 членов ЕС давать обещания Зеленскому или намекать, что они изменят строгие правила блока, чтобы впустить Украину быстрее или с более мягкими требованиями», — добавили авторы.
Ранее ряд государств-членов ЕС выразил уверенность, что на присоединение Украины к организации могут быть потрачены «световые годы». Так считают во Франции и Германии. Информацию передали колумнисты El País.