Стоимость популярных в России шин за год подскочила на 61%

Средний рост цен на покрышки вдвое превышает уровень инфляции, которая составляет 11,94%, отмечает ведомство. При этом тенденция к подорожанию коснулась и шин иностранного производства и отечественных брендов, выпуск которых невозможен без импортного натурального каучука. Это вещество получается из сока деревьев, которые в России просто не растут.