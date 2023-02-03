Стоимость популярных в России шин за год подскочила на 61%

Стоимость шин для легковых автомобилей повысилась к началу 2023 года в среднем по России на 23,5%. Однако подорожание ряда популярных моделей достигло 61%, пишет Autonews со ссылкой на данные отчета Росстата.
Средний рост цен на покрышки вдвое превышает уровень инфляции, которая составляет 11,94%, отмечает ведомство. При этом тенденция к подорожанию коснулась и шин иностранного производства и отечественных брендов, выпуск которых невозможен без импортного натурального каучука. Это вещество получается из сока деревьев, которые в России просто не растут.
В то же время стоимость некоторых моделей поднялась на 61%. Речь идет о 16-дюймовых покрышек Hankook Ventus S1 Evo2 K117, цены на которые выросли с 4607 до 7425 рублей. Теперь их комплект стоит 29 700 рублей против 18 428 рублей ранее.
Между тем россиянам напомнили, что хранение резины на подземных парковках карается штрафом. Наказание выросло в пять раз — до 15 тысяч рублей, рассказал «ФедералПресс» специалист по пожарной безопасности Павел Козьминых.