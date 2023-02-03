Экс-футболист сборной России Нидергаус задержан в Белоруссии

Бывшего игрока волгоградского «Ротора» и сборной России по футболу Валерия Нидергауса задержали в Белоруссии.
Белорусские правоохранители задержали спортивного директора солигорского клуба «Шахтер» Валерия Нидергауса. Об этом сообщает SportBox. По информации источника, Нидергауса обвиняют в финансовом стимулировании соперников для достижения необходимого результата игры чемпионата Белоруссии по футболу. Речь, в частности, идет о матче между «Белшиной» и минским «Динамо», который завершился со счетом 0:0.
Ранее в офисе «Шахтера» прошли обыски. Белорусские правоохранители задержали директора солигорского клуба Александра Марченко. На счету Нидергауса один матч в составе сборной России. Спортивный директор «Шахтера» пока не комментировал свое задержание.