Экс-футболист сборной России Нидергаус задержан в Белоруссии

Белорусские правоохранители задержали спортивного директора солигорского клуба «Шахтер» Валерия Нидергауса. Об этом сообщает SportBox. По информации источника, Нидергауса обвиняют в финансовом стимулировании соперников для достижения необходимого результата игры чемпионата Белоруссии по футболу. Речь, в частности, идет о матче между «Белшиной» и минским «Динамо», который завершился со счетом 0:0.