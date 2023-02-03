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Депутат Шолохов считает недопустимым «богемное времяпрепровождение» чиновников за рубежом во время СВО

Общество
Депутат Шолохов считает недопустимым «богемное времяпрепровождение» чиновников за рубежом во время СВО

Стоит ли чиновникам уезжать за пределы Российской Федерации на время проведения СВО? Дискуссия относительно этого вопроса «разгорелась» в социальной сети. Многие пользователи и политические деятели считают, что госслужащие не должны уезжать за рубеж в столь непростое для страны время.

Недопустимы поездки государственных деятелей заграницу с целью «богемного времяпрепровождения». Но, в то же время, общение с друзьями и знакомыми, находящимися за рубежом, им ограничивать не стоит. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Александр Шолохов во время беседы с корреспондентом ФАН.

«Я ее (инициативу, – прим. ФАН) безусловно поддерживаю в той части, которая касается "излишеств", назовем это так, и какими-то богемными времяпрепровождениями. Это действительно недопустимо. Честно говоря, это и в другое время недопустимо, а уж сейчас тем более», — отметил Александр Шолохов.

По мнению депутата Госдумы, в столь непростое время, каждому необходимо поддерживать общение с близкими.

«Если говорить о каком-то повальном, огульном запрете, то я считаю это неверным. Потому что практически у каждого из государственных служащих, чиновников есть друзья и знакомые за рубежом. Уменьшать количество этого общения мне представляется совершенно неверным. Именно сейчас мы должны быть максимально открытыми, общительными. То есть такими, чтобы это позволяло доносить правдивую информацию о стране и о происходящем, наше мнение об этом, и в общем-то поддерживать те связи, которые есть. Потому что, очевидно, что в какой-то момент все равно нужно будет устанавливать связи между людьми и странами. И рвать те «ниточки», которые сейчас есть, мне кажется, совершенно неоправданным», — подытожил собеседник.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу бизнесмена Евгения Пригожина по ужесточению правил выезда чиновников за границу.
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