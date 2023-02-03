Депутат Шолохов считает недопустимым «богемное времяпрепровождение» чиновников за рубежом во время СВО

Стоит ли чиновникам уезжать за пределы Российской Федерации на время проведения СВО? Дискуссия относительно этого вопроса «разгорелась» в социальной сети. Многие пользователи и политические деятели считают, что госслужащие не должны уезжать за рубеж в столь непростое для страны время.
Недопустимы поездки государственных деятелей заграницу с целью «богемного времяпрепровождения». Но, в то же время, общение с друзьями и знакомыми, находящимися за рубежом, им ограничивать не стоит. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Александр Шолохов во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Я ее (инициативу, – прим. ФАН) безусловно поддерживаю в той части, которая касается "излишеств", назовем это так, и какими-то богемными времяпрепровождениями. Это действительно недопустимо. Честно говоря, это и в другое время недопустимо, а уж сейчас тем более», — отметил Александр Шолохов.
По мнению депутата Госдумы, в столь непростое время, каждому необходимо поддерживать общение с близкими.
«Если говорить о каком-то повальном, огульном запрете, то я считаю это неверным. Потому что практически у каждого из государственных служащих, чиновников есть друзья и знакомые за рубежом. Уменьшать количество этого общения мне представляется совершенно неверным. Именно сейчас мы должны быть максимально открытыми, общительными. То есть такими, чтобы это позволяло доносить правдивую информацию о стране и о происходящем, наше мнение об этом, и в общем-то поддерживать те связи, которые есть. Потому что, очевидно, что в какой-то момент все равно нужно будет устанавливать связи между людьми и странами. И рвать те «ниточки», которые сейчас есть, мне кажется, совершенно неоправданным», — подытожил собеседник.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу бизнесмена Евгения Пригожина по ужесточению правил выезда чиновников за границу.