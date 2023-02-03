Депутат Шолохов считает недопустимым «богемное времяпрепровождение» чиновников за рубежом во время СВО

Недопустимы поездки государственных деятелей заграницу с целью «богемного времяпрепровождения». Но, в то же время, общение с друзьями и знакомыми, находящимися за рубежом, им ограничивать не стоит. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Александр Шолохов во время беседы с корреспондентом ФАН.