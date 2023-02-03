Решетников связал дальнейший рост экономики РФ с восстановлением потребительского спроса

Ранее МВФ изменил ожидания по российской экономике в 2023 году, с падения на 2,3% на рост в 0,3%, напоминает INFOX. Между тем Минэкономразвития прогнозирует снижение валового внутреннего продукта страны в текущем году на 0,8% с ростом на около 2,6% в следующие два года.