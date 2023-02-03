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Бастрыкин поставил на контроль дело об издевательствах над инвалидом в школе Петербурга

Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об издевательствах над инвалидом в школе Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку работе сотрудников учебного заведения в Петербурге. Основанием стало возбуждение уголовного дела об издевательствах над инвалидом на территории школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

По информации ведомства, 25 января двое подростков осуществляли видеосъемку оскорбительного характера с участием мальчика, имеющего нарушение здоровья. Впоследствии хулиганы заявили о якобы постановочном характере ролика.

Бастрыкин распорядился разобраться в обстоятельствах случившегося. Правоохранители намерены проанализировать обстановку в семьях несовершеннолетних. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.
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