Бастрыкин поставил на контроль дело об издевательствах над инвалидом в школе Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку работе сотрудников учебного заведения в Петербурге. Основанием стало возбуждение уголовного дела об издевательствах над инвалидом на территории школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
По информации ведомства, 25 января двое подростков осуществляли видеосъемку оскорбительного характера с участием мальчика, имеющего нарушение здоровья. Впоследствии хулиганы заявили о якобы постановочном характере ролика.
Бастрыкин распорядился разобраться в обстоятельствах случившегося. Правоохранители намерены проанализировать обстановку в семьях несовершеннолетних. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.