Бастрыкин поставил на контроль дело об издевательствах над инвалидом в школе Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку работе сотрудников учебного заведения в Петербурге. Основанием стало возбуждение уголовного дела об издевательствах над инвалидом на территории школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.