Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с чередой унижений в США

Принцу Гарри и его жене Меган Маркл приходится переживать унижения в США. Отказавшихся от королевских привилегий супругов не зовут на светские мероприятия.
Телеведущая Опра Уинфри недавно отметила 69-й день рождения и закатила масштабную вечеринку по этому поводу. На мероприятие позвали Шэрон Стоун, Джессику Альбу, Ким Кардашьян и многих других звезд. Однако принца Гарри и его супругу не пригласили, хотя герцогиня Сассекская называла Уинфри близкой подругой.
В череде унижений можно вспомнить и день рождения бывшего президента США Барака Обамы, на который сына и невестку Карла III тоже не позвали. При этом экс-глава государства активно поддерживал Маркл, когда она переехала обратно в Соединенные Штаты.
Вечеринка косметического бренда Anastasia Beverly Hills тоже обошлась без герцога и герцогини Сассекских. Их не пригласили на празднование юбилея компании, хотя на мероприятии присутствовала масса зарубежных звезд.
Королевский эксперт Кара Кеннеди объяснила, почему мало кто хочет звать принца Гарри и его жену на светские мероприятия, передает Express. Внук Елизаветы II и его жена выдали немало секретов королевской семьи, и звезды опасаются, что их тайны тоже могут стать достоянием общественности, считает специалист по королевской семье.