«Русское Радио» проведет музыкальный праздник в честь Дня спорта в «Лужниках» 4 февраля

День спорта пройдет 4 февраля. Событие включит в себя квесты, мастер-классы и другие занятия, связанные с зимними видами спорта. Гости мероприятия также смогут посмотреть представление от известных российских спортсменов. Среди них также будет фигуристка Алина Загитова, которая продемонстрирует базовые элементы фигурного катания.