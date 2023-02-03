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«Русское Радио» проведет музыкальный праздник в честь Дня спорта в «Лужниках» 4 февраля

Общество
«Русское Радио» проведет музыкальный праздник в честь Дня спорта в «Лужниках» 4 февраля

Департамент спорта Москвы организует «Зимний день Московского спорта» на территории Южного спортивного центра олимпийского комплекса «Лужники». На мероприятии за музыкальную часть будут отвечать «Русское Радио» и радио DFM.

День спорта пройдет 4 февраля. Событие включит в себя квесты, мастер-классы и другие занятия, связанные с зимними видами спорта. Гости мероприятия также смогут посмотреть представление от известных российских спортсменов. Среди них также будет фигуристка Алина Загитова, которая продемонстрирует базовые элементы фигурного катания.

«Русское Радио» проведет музыкальный праздник в честь Дня спорта в «Лужниках» 4 февраля

На катке в 13:00 состоится очередной этап акции «Русский каток» от «Русского Радио». Певица Анна Семенович прокатится на коньках вместе с победительницей акции. Ранее радиостанция провела фотомарафон, главным призом которого стала поездка в Москву и встреча с исполнительницей.

На следующий день пройдет гонка между знаменитыми биатлонистами и звездами российского шоу-бизнеса. В соревнованиях примут участие 20 команд. Радиоведущая Диана Терешкова будет представлять «Русскую Медиагруппу» в состязании.
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