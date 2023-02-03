«Русское Радио» проведет музыкальный праздник в честь Дня спорта в «Лужниках» 4 февраля

Департамент спорта Москвы организует «Зимний день Московского спорта» на территории Южного спортивного центра олимпийского комплекса «Лужники». На мероприятии за музыкальную часть будут отвечать «Русское Радио» и радио DFM.
День спорта пройдет 4 февраля. Событие включит в себя квесты, мастер-классы и другие занятия, связанные с зимними видами спорта. Гости мероприятия также смогут посмотреть представление от известных российских спортсменов. Среди них также будет фигуристка Алина Загитова, которая продемонстрирует базовые элементы фигурного катания.
На катке в 13:00 состоится очередной этап акции «Русский каток» от «Русского Радио». Певица Анна Семенович прокатится на коньках вместе с победительницей акции. Ранее радиостанция провела фотомарафон, главным призом которого стала поездка в Москву и встреча с исполнительницей.
На следующий день пройдет гонка между знаменитыми биатлонистами и звездами российского шоу-бизнеса. В соревнованиях примут участие 20 команд. Радиоведущая Диана Терешкова будет представлять «Русскую Медиагруппу» в состязании.