Niezależny dziennik polityczny: Варшава закрывает глаза на преступления бойцов ВС США в Польше

В пример обозреватель привела январский инцидент с наездом американского армейского автомобиля на 10-летнюю девочку. Инцидент произошел на магистрали S3. Польская полиция возложила вину за ДТП на американского водителя, а Пентагон попытался перевести стрелки обратно на поляков.