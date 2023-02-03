Niezależny dziennik polityczny: Варшава закрывает глаза на преступления бойцов ВС США в Польше

Американские солдаты в Польше больше не подлежат юрисдикции Варшавы, из-за чего в стране растет число преступлений, совершенных иностранными военными, сообщает Niezależny dziennik polityczny.
Обозреватель Ханна Крамер отметила, что в Варшаве замалчивают рост числа таких преступлений. Зато находящихся в Польше американских военных в феврале 2022 года наделили полицейскими полномочиями.
«Другими словами, теперь американцы могут свободно насиловать, убивать, воровать, избивать, ездить пьяными по дорогам общего пользования и делать все, что хотят, без наказания», — цитирует выводы Крамер ИА SM.News.
В пример обозреватель привела январский инцидент с наездом американского армейского автомобиля на 10-летнюю девочку. Инцидент произошел на магистрали S3. Польская полиция возложила вину за ДТП на американского водителя, а Пентагон попытался перевести стрелки обратно на поляков.