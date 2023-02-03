Директор образовательного учреждения в Курской области выдавал фиктивные дипломы

Железногорская межрайонная прокуратура через суд пытается добиться признания недействительными дипломов о дополнительном профобразовании, выданных негосударственной образовательной организацией. Об этом заявили в пресс-службе регионального ведомства.
Как пишет сетевое издание «Друг для друга», в результате прокурорской проверки выяснилось, что директор образовательного заведения, располагая информацией о том, что занятия и итоговая аттестация слушателей не проводились, вручил им дипломы о повышении квалификации и профпереподготовке, в которые были занесены заведомо неправдивые данные о прохождении обучения и сдачи экзаменов. Эти сведения директор также передал в центр занятости для подтверждения подобающего выполнения заключенных договоров.
В итоге было возбуждено уголовные дела по ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокуратура отправила в суд 11 исковых заявлений с требованием признать дипломы о повышении квалификации и профессиональной переподготовке не имеющими законной силы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курской области.