Директор образовательного учреждения в Курской области выдавал фиктивные дипломы

Как пишет сетевое издание «Друг для друга», в результате прокурорской проверки выяснилось, что директор образовательного заведения, располагая информацией о том, что занятия и итоговая аттестация слушателей не проводились, вручил им дипломы о повышении квалификации и профпереподготовке, в которые были занесены заведомо неправдивые данные о прохождении обучения и сдачи экзаменов. Эти сведения директор также передал в центр занятости для подтверждения подобающего выполнения заключенных договоров.