Житель Новокузнецка провез в РФ 70 килограммов наркотиков, спрятанных в бетонных блоках

Сотрудники полиции изъяли в Кемеровской области крупную партию наркотиков. По подозрению в контрабанде задержан житель Новокузнецка, его арестовали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленник привез отраву из-за границы, она была спрятана в бетонных блоках. Стройматериалы с тайниками мужчина хранил на арендованном складе.
Оперативники изъяли более 65 килограммов гашиша и четыре килограмма героина. На «черном рынке» стоимость партии отравы составила бы около 200 миллионов рублей.