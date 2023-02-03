Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Новокузнецка провез в РФ 70 килограммов наркотиков, спрятанных в бетонных блоках

Происшествия
Житель Новокузнецка провез в РФ 70 килограммов наркотиков, спрятанных в бетонных блоках

Сотрудники полиции изъяли в Кемеровской области крупную партию наркотиков. По подозрению в контрабанде задержан житель Новокузнецка, его арестовали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник привез отраву из-за границы, она была спрятана в бетонных блоках. Стройматериалы с тайниками мужчина хранил на арендованном складе.

Оперативники изъяли более 65 килограммов гашиша и четыре килограмма героина. На «черном рынке» стоимость партии отравы составила бы около 200 миллионов рублей.
наркотик контрабанда бетон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду