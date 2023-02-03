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Дочь Мадонны Лурдес не пустили на показ известного дизайнера в Нью-Йорке

Шоу-бизнес
Дочь Мадонны Лурдес не пустили на показ известного дизайнера в Нью-Йорке

Дочь американской певицы Мадонны Лурдес Леон не пустили на показ известного дизайнера Марка Джейкоба, который проходил в Нью-Йорке. Охрана не пропустила девушку из-за опоздания.

Показ начинался ровно в 18:00, а 26-летняя Лурдес прибыла как раз в это время. Охранники не пустили дочь Мадонны на мероприятие и отказались делать исключение даже для гостьи такого масштаба. Папарацци просили сотрудников пропустить девушку, но они остались непреклонны, сообщает Super.ru.

Недавно стало известно, что студия Universal Pictures прекратила производство фильма о жизни Мадонны. Певица не сможет заниматься проектом, так как отправляется в мировое турне, посвященное 40-летию ее карьеры.
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