Дочь Мадонны Лурдес не пустили на показ известного дизайнера в Нью-Йорке

Показ начинался ровно в 18:00, а 26-летняя Лурдес прибыла как раз в это время. Охранники не пустили дочь Мадонны на мероприятие и отказались делать исключение даже для гостьи такого масштаба. Папарацци просили сотрудников пропустить девушку, но они остались непреклонны, сообщает Super.ru.