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Суррогатной матери из Красноярска ужесточили наказание за продажу ребенка

Общество
Суррогатной матери из Красноярска ужесточили наказание за продажу ребенка

Красноярский краевой суд пересмотрел вердикт Кировского районного суда в отношении суррогатной матери.

Ранее Кировский райсуд назначил 33-летней суррогатной матери, признанной виновной в продаже своего новорожденного ребенка за 850 тысяч рублей, наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщает newslab.ru.

Прокуратура сочла этот приговор слишком мягким. В итоге Красноярский краевой суд согласился с доводами прокуроры о наличии отягчающего обстоятельства в виде преступления группой лиц по предварительному сговору. Поэтому увеличил срок наказания до трех с половиной лет условно.
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