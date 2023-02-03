Суррогатной матери из Красноярска ужесточили наказание за продажу ребенка

Ранее Кировский райсуд назначил 33-летней суррогатной матери, признанной виновной в продаже своего новорожденного ребенка за 850 тысяч рублей, наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщает newslab.ru.