Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла более чем на 14% за неделю

Жителей Петербурга предупредили о всплеске заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю этот показатель в Северной столице вырос на 14,1%, гласят данные Роспотребнадзора.
В большинстве случаев медики фиксируют у пациентов вирус B — свиной грипп. В сложившихся условиях горожан призвали оставаться дома и вызвать врача при появлении первых симптомов недуга. Петербуржцам также рекомендовали соблюдать меры гигиены, использовать медицинские маски и избегать контактов с инфицированными.
В городе на Неве наблюдается напряженная обстановка и с COVID-19. Петербург ранее возглавил суточный антирейтинг по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом и даже опередил Москву по этому показателю.
Чиновники из администрации губернатора Александра Беглова утверждают, что контролируют ситуацию. Однако текущее положение дел в Северной столице идет вразрез со словами местных чиновников.