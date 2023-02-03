На Украине возбудили дело против бизнесмена Евгения Пригожина

В сообщении сказано, что предпринимателя «наделили полномочиями по вербовке и подготовке лиц для дальнейшего их участия в боевых действиях на Украине». Сам генпрокурор Андрей Костин считает, что бизнесмен якобы причастен к «многочисленным преступлениям». По его словам, ответственности также «не смогут избежать» добровольцы ЧВК «Вагнер», которые принимают участие в российской спецоперации.