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На Украине возбудили дело против бизнесмена Евгения Пригожина

Общество
На Украине возбудили дело против бизнесмена Евгения Пригожина

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против предпринимателя Евгения Пригожина. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Бизнесмену инкриминировали две статьи. Первая касается «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Вторая статья называется «Ведение агрессивной войны».

В сообщении сказано, что предпринимателя «наделили полномочиями по вербовке и подготовке лиц для дальнейшего их участия в боевых действиях на Украине». Сам генпрокурор Андрей Костин считает, что бизнесмен якобы причастен к «многочисленным преступлениям». По его словам, ответственности также «не смогут избежать» добровольцы ЧВК «Вагнер», которые принимают участие в российской спецоперации.

Ранее Пригожин направил открытое письмо координатору Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби. Предприниматель призвал Вашингтон назвать, какое именно преступление совершила ЧВК «Вагнер».
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