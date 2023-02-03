События на Украине к 12:00 3 февраля: взрыв автомобиля в Энергодаре, США передадут Киеву высокоточные бомбы

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 3 февраля.
Россия
Российская артиллерия нанесла удары по военным целям в Херсоне. Под обстрелом также оказались Камышаны, Антоновка и Берислав. Украинские военные ответили ударом по Каховке.
На Запорожском направлении боевые действия перешли в фазу низкой интенсивности. Зона обстрелов со стороны российских вооруженных сил сократилась, нанесены удары по Новоданиловке, Чаривному, Гуляйполю, Малиновке и Полтавке.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подрыве автомобиля в Энергодаре, в результате чего погиб один человек (предварительно: сотрудник полиции), а взрывной волной были выбиты окна в ближайших многоквартирных домах.
Тем временем Минобороны РФ расширило зону ответственности Южного военного округа на новоприсоединенные республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области.
Обстановка в Донбассе
Интенсивность боевых действий на Донецком фронте снизилась. Российские войска на местах провели наступательные действия в районе Водяного. Артиллерия работала по объектам в Новомихайловке, Победе, западной части Марьинки, Георгиевке, Красногоровке, Невельске, Первомайске, Северном, Авдеевке и Нью-Йорке.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удары по Донецку и Горловке. К юго-западу от Бахмута пророссийские подразделения при поддержке артиллерии возобновили штурмовые действия в направлении Ивановского.
Юго-западнее Красной Горы, в Парасковиевке, российские добровольцы атаковали опорный пункт ВСУ. К северо-западу от Соледара они вели штурмовые действия в районе Васюковки. Также российские силы в очередной раз атаковали Спорное, бои продолжаются.
На Луганском направлении северо-западнее Белогоровки подразделения РФ наступают со стороны населенного пункта Диброва, а также продвигаются в районах Краснопоповки и Площанки, пытаясь отбросить ВСУ за реку Жеребец. Встречные бои продолжаются в Новоселовском.
Украина
Издание Bloomberg сообщает, что США поставят Украине высокоточные бомбы GLSDB не ранее чем через девять месяцев после их внесения в новый пакет военной помощи. Стоимость первой партии не будет превышать 200 миллионов долларов.
К полудню 3 февраля воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Это связано с поднятием в воздух российской ударной авиации.