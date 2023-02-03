Экс-депутат Бундестага Гердт оценил вероятность выдачи украинских беженцев для мобилизации

Многие украинцы эмигрировали, рассчитывая избежать призыва на службу. Однако вполне вероятно, что их начнут выдавать Киеву, если в стране не удастся набрать необходимого количества военнослужащих, отметил экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.