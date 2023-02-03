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Экс-депутат Бундестага Гердт оценил вероятность выдачи украинских беженцев для мобилизации

Общество
Экс-депутат Бундестага Гердт оценил вероятность выдачи украинских беженцев для мобилизации

Возможна ли выдача украинских беженцев для мобилизации, рассказал экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Многие украинцы эмигрировали, рассчитывая избежать призыва на службу. Однако вполне вероятно, что их начнут выдавать Киеву, если в стране не удастся набрать необходимого количества военнослужащих, отметил экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Я слышал такие телодвижения в польской политике, потому что они все там зафиксированы: их возраст, место проживания, они все получают копеечку здесь, то есть они прозрачны, они на виду», — отметил собеседник ИА SM-News.

Принять такое решение по Конституции нельзя. Однако в целом это вполне реальный расклад, убежден немецкий политик. Власти смогут сформулировать такой посыл и найти нужные аргументы, резюмировал Вальдемар Гердт.
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