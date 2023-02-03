«Дофаминовая яма»: врач Кульгавчук рассказал, как избавиться от ощущения пустоты и безразличия

Дофамин — важнейший нейромедиатор, который отвечает, в первую очередь, за мотивацию, работу системы вознаграждения и когнитивные способности. Эти функции дофамина выявил Шведский ученый Арвид Карлссон в 1958 году. Ранее дофамин считался предшественником адреналина и норадреналина. Дофамин отвечает за удовольствие и наслаждение. Именно этот нейромедиатор побуждает человека к совершению действий. Он словно дарит обещание счастья, дает ощущение предвкушения. Об этом рассказал корреспонденту ФАН врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.
Однако погоня за целью не должна быть важнее цели. У многих современных людей это стало актуальной проблемой. Некоторые делают импульсивные покупки, играют в компьютерные игры, употребляют психоактивные вещества или «залипают» при просмотре коротких видеороликов.
«Такая "гонка" порой истощает работу дофаминовых рецепторов, и результатом может стать ощущение пустоты, безразличия к окружающему. Усталость от этой гонки может способствовать ангедонии, то есть утрате способности радоваться и предвкушать», – объяснил врач.
Евгений Кульгавчук рассказал, что это состояние можно вылечить посредством поиска «золотой середины». Человечество столетиями использовало механизмы аскезы для того, чтобы быть счастливее.
«К примеру, традиция держать пост. Это хорошая традиция может помочь сохранить нормальный уровень дофамина и, по сути, счастья. Важно периодически устраивать себе цифровой детокс. Уметь спокойно созерцать, неспешно гулять на природе, рисовать пейзажи или слушать спокойную музыку. Иными словами, уметь отдыхать не только в поисках бесконечных ярких впечатлений, но и чередовать виды отдыха, уметь восстанавливаться. Медитация, спа-процедуры массаж тоже положительно влияют на психику. Курс психотерапии тоже порой помогает человеку вовремя остановиться, задуматься о качестве своей жизни, добавить ей глубины и осмысленности. Все это позволяет сохранять баланс, способствующий сохранению психического здоровья», – заключил собеседник ФАН.
Ранее семейный психотерапевт Кульгавчук назвал ключевую цель своей деятельности.