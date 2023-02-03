«Дофаминовая яма»: врач Кульгавчук рассказал, как избавиться от ощущения пустоты и безразличия

Дофамин — важнейший нейромедиатор, который отвечает, в первую очередь, за мотивацию, работу системы вознаграждения и когнитивные способности. Эти функции дофамина выявил Шведский ученый Арвид Карлссон в 1958 году. Ранее дофамин считался предшественником адреналина и норадреналина. Дофамин отвечает за удовольствие и наслаждение. Именно этот нейромедиатор побуждает человека к совершению действий. Он словно дарит обещание счастья, дает ощущение предвкушения. Об этом рассказал корреспонденту ФАН врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.