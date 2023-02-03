«Почувствовать реальную жизнь»: почему семья из Кюнцелля перебралась на Алтай

В 2021 году Зелингеры решили в корне изменить свою жизнь и вернуться на историческую родину Владислава, а работу по найму заменить на домохозяйство. С покупкой дома помог знакомый. Так немецкая семья обосновалась в деревушке в Алтайском крае, где выращивает овец, пчел, индюков и других животных. Жанет такая жизнь пришлась по душе.