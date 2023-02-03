«Почувствовать реальную жизнь»: почему семья из Кюнцелля перебралась на Алтай

Глава переехавшего в Россию семейства из немецкой коммуны Кюнцелль Владислав родился в Караганде, но в возрасте восьми лет вместе с родителями отправился жить в Германию. По словам мужчины, ему удалось получить там образование и построить хорошую карьеру.
Дела у Владислава шли в гору. В Германии он встретил свою будущую жену — немку Жанет, которая родила ему дочку. Семейство жило в достатке: Зелингеры покупали машины, а отдыхать ездили в дорогие отели. Однако рутинная жизнь в скором времени начала утомлять чету.
«Мы просто всегда бежали, бежали, в какой-то системе находились. Мы хотели вырваться и попасть куда-нибудь в такое место, где наши прабабушки жили, в простой жизни себя найти, почувствовать реальную жизнь. 20 лет в офисе находились, работали и забыли, что такое жизнь», — поделился глава семейства.
В 2021 году Зелингеры решили в корне изменить свою жизнь и вернуться на историческую родину Владислава, а работу по найму заменить на домохозяйство. С покупкой дома помог знакомый. Так немецкая семья обосновалась в деревушке в Алтайском крае, где выращивает овец, пчел, индюков и других животных. Жанет такая жизнь пришлась по душе.
«Мне очень нравится такая жизнь. Раньше была ежедневная рутина: встать, пойти на работу, отработать, прийти домой. А здесь я готовлю Эмили в школу, провожаю, а потом забираю ее. Для всего этого у меня находится время. С утра проверяю, появились ли новые детеныши, например, барашки. Если да, забираю малыша и забочусь о нем. Такая жизнь мне больше нравится», — уверена Жанет.
Немаловажной причиной отъезда из Германии Владислав назвал навязчивую гендерную политику государства.
«Я рос в обстоятельствах, где мама, папа и дети — это нормальная семья, а там тебе говорят, что нужно воспринимать гендерную политику, мол, это новый стандарт. Там есть школы и детские садики, где детям раскрывают, что есть гомосексуализм, прямо его навязывают. Пусть каждый делает что хочет, но мне это было очень неприятно», — поделился Зелингер.
Сейчас Жанет активно учит русский язык. Доход семье приносит продажа меда и прополиса, а только подрастут овцы, Зелингеры планируют торговать шерстью и делать домашний сыр.