Лавров заявил о рассматривании Путиным обновленной концепции внешней политики России

В настоящее время президент России Владимир Путин занят рассмотрением обновленной концепции внешней политики государства. С таким заявлением выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
На заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников в других странах он отметил, что данном документе предусмотрены «все новые элементы и задачи».
«Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная концепция внешней политики РФ», — подчеркнул при этом Лавров.
Ранее российский лидер озвучил ключевую задачу властей страны на сегодняшний день. По словам Путина, речь идет о формировании условий для сохранения государства. Такое заявление он сделал на встрече с представителями общественных организаций.