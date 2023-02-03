Поклонники удивлены переменам во внешности дочери Джоли Шайло

Судя по всему, этот период у дочери Джоли прошел. Все чаще она выходит в свет в женственных вещах, показывая стройные ноги. В 2021 году Шайло пришла на премьеру фильма «Вечные» в платье и оголила побитые в играх колени. Ее появление на публике обсуждали несколько дней, сообщает Woman.ru.