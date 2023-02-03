Поклонники удивлены переменам во внешности дочери Джоли Шайло

Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло удивила поклонников изменениями во внешности. Она стала все чаще носить платья и демонстрировать фигуру.
Путь Шайло к принятию себя был непростым. Девочка все детство находилась под объективами камер. Журналисты постоянно сравнивали ее с матерью и надеялись, что она затмит голливудскую актрису, но вдруг Шайло заявляет, что ощущает себя мальчиком, делает короткую стрижку и носит вещи оверсайз.
Судя по всему, этот период у дочери Джоли прошел. Все чаще она выходит в свет в женственных вещах, показывая стройные ноги. В 2021 году Шайло пришла на премьеру фильма «Вечные» в платье и оголила побитые в играх колени. Ее появление на публике обсуждали несколько дней, сообщает Woman.ru.