Пьяный мужчина обстрелял из ружья трех девушек за отказ купить спиртное в Алтайском крае

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Алтайского края. Он попал под статью за угрозу убить трех девушек, рассказали в региональном управлении МВД.
В Шебалинском районе фигурант распивал спиртное в заведении общепита. Он познакомился там с тремя потерпевшими. Затем мужчина предложил новым знакомым подвезти их на машине. Девушки согласились.
По пути водитель заявил, что нужно купить спиртное и всем «продолжить банкет». Девушки отказались, что привело подозреваемого в ярость. Он высадил их на улице и быстро съездил домой за ружьем. Вернувшись, фигурант выстрелил в сторону девушек. Обошлось без пострадавших.