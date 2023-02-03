Пьяный мужчина обстрелял из ружья трех девушек за отказ купить спиртное в Алтайском крае

По пути водитель заявил, что нужно купить спиртное и всем «продолжить банкет». Девушки отказались, что привело подозреваемого в ярость. Он высадил их на улице и быстро съездил домой за ружьем. Вернувшись, фигурант выстрелил в сторону девушек. Обошлось без пострадавших.