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Сотрудники УФСИН РФ по Брянской области отчитались по итогам работы за прошлый год

Общество

В Брянской области подвели итоги работы регионального УФСИН за 2022 год. С основным докладом о результатах деятельности за прошлый год и перспективных задачах на 2023 год выступил начальник УФСИН России по Брянской области Сергей Герасимов.

Сотрудники УФСИН РФ по Брянской области отчитались по итогам работы за прошлый год

Он отметил, что вся уголовно-исполнительная система региона динамично развивалась в 2022 году. Повышалась эффективность работы по укреплению режима и правопорядка в местах лишения свободы, передают «Брянские новости». Кроме того, совершенствовалась воспитательная работа, были достигнуты высокие результаты в производственно-хозяйственной деятельности.

Воспитательная работа в исправительных учреждениях ставит своей целью вернуть в общество социально адаптированного человека. В наступившем году к занятиям по программе общего среднего образования приступили около 500 осужденных. 12 человек получают высшее образование дистанционным способом.

В профессиональных училищах осужденные могут получить на выбор любую из 23 специальностей, которые будут востребованы как на предприятиях исправительных колоний, так и на рынке труда после освобождения.
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