Сотрудники УФСИН РФ по Брянской области отчитались по итогам работы за прошлый год

В Брянской области подвели итоги работы регионального УФСИН за 2022 год. С основным докладом о результатах деятельности за прошлый год и перспективных задачах на 2023 год выступил начальник УФСИН России по Брянской области Сергей Герасимов.
Он отметил, что вся уголовно-исполнительная система региона динамично развивалась в 2022 году. Повышалась эффективность работы по укреплению режима и правопорядка в местах лишения свободы, передают «Брянские новости». Кроме того, совершенствовалась воспитательная работа, были достигнуты высокие результаты в производственно-хозяйственной деятельности.
Воспитательная работа в исправительных учреждениях ставит своей целью вернуть в общество социально адаптированного человека. В наступившем году к занятиям по программе общего среднего образования приступили около 500 осужденных. 12 человек получают высшее образование дистанционным способом.
В профессиональных училищах осужденные могут получить на выбор любую из 23 специальностей, которые будут востребованы как на предприятиях исправительных колоний, так и на рынке труда после освобождения.