Сотрудники УФСИН РФ по Брянской области отчитались по итогам работы за прошлый год

Он отметил, что вся уголовно-исполнительная система региона динамично развивалась в 2022 году. Повышалась эффективность работы по укреплению режима и правопорядка в местах лишения свободы, передают «Брянские новости». Кроме того, совершенствовалась воспитательная работа, были достигнуты высокие результаты в производственно-хозяйственной деятельности.