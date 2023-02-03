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Мэрия Владимира заплатит 3 млн рублей за комнату в аварийном доме

Общество
Мэрия Владимира заплатит 3 млн рублей за комнату в аварийном доме

Прокуратура Владимирской области защитила законные права жильцов комнаты в доме без капремонта.

Семья, проживавшая в аварийном доме на Суздальском проспекте, отказалась покидать комнату, когда мэрия Владимира решила выкупить дом, заплатив жильцам в качестве компенсации 1,8 миллиона рублей. Фрунзенский райсуд отклонил требование семьи получить компенсацию за непроизведенный капремонт, сообщает «День во Владимире».

Прокуратура в результате дополнительной экспертизе поддержала позицию жильцов. В итоге Владимирский областной суд обязал мэрию увеличить выкупную стоимость комнаты до трех миллионов рублей. Решение вступило в законную силу.
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