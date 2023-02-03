Мэрия Владимира заплатит 3 млн рублей за комнату в аварийном доме

Семья, проживавшая в аварийном доме на Суздальском проспекте, отказалась покидать комнату, когда мэрия Владимира решила выкупить дом, заплатив жильцам в качестве компенсации 1,8 миллиона рублей. Фрунзенский райсуд отклонил требование семьи получить компенсацию за непроизведенный капремонт, сообщает «День во Владимире».