Мэрия Владимира заплатит 3 млн рублей за комнату в аварийном доме

Прокуратура Владимирской области защитила законные права жильцов комнаты в доме без капремонта.
Семья, проживавшая в аварийном доме на Суздальском проспекте, отказалась покидать комнату, когда мэрия Владимира решила выкупить дом, заплатив жильцам в качестве компенсации 1,8 миллиона рублей. Фрунзенский райсуд отклонил требование семьи получить компенсацию за непроизведенный капремонт, сообщает «День во Владимире».
Прокуратура в результате дополнительной экспертизе поддержала позицию жильцов. В итоге Владимирский областной суд обязал мэрию увеличить выкупную стоимость комнаты до трех миллионов рублей. Решение вступило в законную силу.