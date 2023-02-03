Переживший Холокост писатель Соломон Перель умер в 97 лет в Израиле

Писатель Соломон Перель, переживший Холокост, ушел из жизни в возрасте 97 лет в Израиле. Печальное известие сообщил телеканал NDR. В момент кончины его окружали близкие люди.
Перель родом из Нижней Саксонии. Когда власть в Германии захватили нацисты, его семья переехала в Польшу. Соломон попал в детский дом после вторжения немецких захватчиков. Писатель убедил нацистов, что он этнический немец, и его взяли в воинскую часть переводчиком.
В конце войны попал в плен к американским солдатам, но потом его отпустили. родители и сестра Переля погибли во время Холокоста. Писатель рассказал об этих событиях в автобиографии «Я был Соломоном из Гитлерюгенда». Книгу экранизировали в 1990 году под названием «Европа, Европа».