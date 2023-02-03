WSJ: визит Блинкена в Китай оказался под угрозой из-за разведывательного воздушного шара

Запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай может быть отменен. Об этом написала газета The Wall Street Journal.
Журналисты отметили, что причиной такого решения может стать разведывательный воздушный шар над США. По словам источника издания, такой инцидент ставит под сомнение усилия Вашингтона и Пекина по восстановлению отношений.
Напомним, что мероприятие было запланировано на 5 февраля. Блинкен собирался встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.
Ранее Китай ответил на выпад США о принадлежности Пекина к разведывательному шару. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала Вашингтон прекратить спекулировать по этому вопросу.