Надевшая вышиванку Лобода выпустила рэп-композицию на украинском языке

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новую песню. Исполнительница записала рэп-композицию на украинском языке.
Новый трек Лободы получил название «По-украински». Песня вышла на цифровых площадках. Анонсируя композицию в соцсетях, певица предстала перед подписчиками в вышиванке.
Артистка также показала поклонникам отрывок из клипа. В нем она читает рэп на украинском. При этом на кадрах Лободу можно увидеть в ярко-зеленой плюшевой шубе. Под нее певица надела спортивный костюм, созданный в коллаборации Gucci и Adidas.
Россияне высмеяли новый трек украинской артистки. Одни отметили в комментариях, что в отрывке из клипа почему-то не видно вышиванки. Другие выразили уверенность, что Лобода записала песню и сняла клип на деньги, заработанные в России. По мнению третьих, хорошо, что артистке запретили въезд в РФ.
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