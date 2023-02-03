Надевшая вышиванку Лобода выпустила рэп-композицию на украинском языке

Артистка также показала поклонникам отрывок из клипа. В нем она читает рэп на украинском. При этом на кадрах Лободу можно увидеть в ярко-зеленой плюшевой шубе. Под нее певица надела спортивный костюм, созданный в коллаборации Gucci и Adidas.