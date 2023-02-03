Налогообложение российских нефтяных компаний может измениться из-за санкций

Введенный западными странами потолок цен в отношении российской нефти может обернуться изменением налогообложения в нефтяной отрасли России, пишет «Коммерсантъ».
Издание уточняет, что из-за установленных ограничений доходы бюджета страны оказались под угрозой, поскольку поставщики энергоресурса начали снижать стоимость сорта Urals за счет увеличения дисконтов к марке Brent. В этих условиях российские власти намерены привязать расчет налогов для отрасли к цене эталонной нефти, чтобы побудить нефтекомпании либо уменьшать скидки, либо больше уплачивать в государственную казну.
Ранее котировка Urals рассчитывалась агентством Argus, и поскольку рынок марки был высоколиквидным, то проблем с этим не возникало. С декабря российская нефть в Европу официально вообще не поставляется, а новые импортеры из Индии, Китая и с Ближнего Востока не готовы раскрывать стоимость покупок. Кроме того, сами российские продавцы в сложившихся условиях заинтересованы занижать цену ресурса как для исключения сделки попадания под потолок, так и для уменьшения налогов.
Между тем в Евросоюзе планируют ввести новые санкции в отношении России. Они начнут действовать сразу после установления нового потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, приводит слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен интернет-издание «Подмосковье сегодня».