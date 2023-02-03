Налогообложение российских нефтяных компаний может измениться из-за санкций

Ранее котировка Urals рассчитывалась агентством Argus, и поскольку рынок марки был высоколиквидным, то проблем с этим не возникало. С декабря российская нефть в Европу официально вообще не поставляется, а новые импортеры из Индии, Китая и с Ближнего Востока не готовы раскрывать стоимость покупок. Кроме того, сами российские продавцы в сложившихся условиях заинтересованы занижать цену ресурса как для исключения сделки попадания под потолок, так и для уменьшения налогов.