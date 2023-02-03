Шульгинов: эмбарго Евросоюза не повлияет на объемы переработки нефти в России

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в беседе с журналистами заявил, что нет оснований для того, чтобы Россия сократила переработку нефти или выпуск нефтепродуктов из-за начала эмбарго ЕС. Об этом пишет агентство «Прайм».
Кроме того, вступление в силу ограничений не нарушит график работ по ремонтам НПЗ, так как все запланировано заранее, включая закупку запчастей.
Санкции против российской нефти вступили в силу с 5 декабря. Под запрет так же попали и перевозки черного золота по морю. Спустя два месяца, 5 февраля, ожидаются санкции и против нефтепродуктов.
В ответ на это президент России Владимир Путин подписал указ о запрете торговать энергоносителем с недружественными странами, в чьих договорах хотя бы косвенно упоминается потолок цен на ресурс, введенный ЕС и странами G7. Документ действует с 1 февраля, напоминает «ФедералПресс».