Шульгинов: эмбарго Евросоюза не повлияет на объемы переработки нефти в России

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в беседе с журналистами заявил, что нет оснований для того, чтобы Россия сократила переработку нефти или выпуск нефтепродуктов из-за начала эмбарго ЕС. Об этом пишет агентство «Прайм».