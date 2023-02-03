Это логично: депутат Федоров о предложении запретить выезд парламентариев за границу

Предложения запретить парламентариям выезд за рубеж — крайне здравая инициатива в силу множества различных причин. В Государственной думе уже более полугода работает подобный механизм на уровне «внутренней кухни» нижней палаты парламента. Без острой нужды и согласия членов своей фракции, народный избранник не может просто так выехать из страны. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.
После череды довольно громких скандалов, связанных с новогодними отпусками чиновников и депутатов, все чаще стали возникать предложения ограничить выезд парламентариев за рубеж. В частности, 1 февраля, с подобной инициативой выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Он предложил на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО выезжать на отдых за пределы России, а также запретить им демонстрацию аморального поведения.
«Это две разные все-таки инициативы. Демонстрация аморального поведения касается любого человека. Все люди должны себя вести прилично. Что касается выезда за рубеж в отпуск или на отдых чиновников и депутатов, то я полностью поддерживаю это предложение. Но, собственно, оно у нас на уровне Государственной думы больше полугода действует. Все выезды за рубеж осуществляются с согласия фракции. А теперь уже и непосредственно с согласия Госдумы — сейчас в регламент внесли изменения, которое означает практически запрет на выезд. И это разумно. Потому что никто гарантий безопасности никаких не даст»,— рассказал Федоров.
Парламентарий отметил, что подобная инициатива должна распространяться не только на Госдуму, но и на региональные парламенты.
«В Госдуме задача уже реализована. И, знаете, мы приняли такое же решение в отношении региональных парламентов. И там, где-то с полгода этого уже нет. А если и появляется что-то такое, то это исключения, нарушения регламента или что-то подобное. Это логично. Потому что в условиях военных действий и проведения специальной военной операции все депутаты под санкциями. А это значит, что могут быть провокации какие-то даже в-третьих странах. То есть американцы могут по-разному манипулировать ситуацией. В данном случае речь идет про депутатов», — подытожил собеседник.
Напомним, что в конце января председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обязать депутатов уведомлять о своих заграничных поездках.