Это логично: депутат Федоров о предложении запретить выезд парламентариев за границу

После череды довольно громких скандалов, связанных с новогодними отпусками чиновников и депутатов, все чаще стали возникать предложения ограничить выезд парламентариев за рубеж. В частности, 1 февраля, с подобной инициативой выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Он предложил на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО выезжать на отдых за пределы России, а также запретить им демонстрацию аморального поведения.