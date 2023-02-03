Белгородская полиция задержала избившего и ограбившего пенсионера злоумышленника

Как пишет ИА «Бел.Ру», инцидент имел место 30 января в селе Теребрено Краснояружского района. Вечером в дом 74-летнего мужчины явился неизвестный молодой человек, заявив, будто ищет вражеских диверсантов. После того, как пенсионер впустил пришельца в дом, тот напал на старика и, пригрозив ножом, отнял у жертвы порядка восьми тысяч рублей. О случившемся правоохранителей проинформировал брат потерпевшего.