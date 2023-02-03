ФСБ задержала жителя Симферополя за призывы к убийству правоохранителей

Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который размещал на своей странице в соцсети материалы с призывом убивать правоохранителей, сообщает РЕН ТВ.
Стражи порядка возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности.
Накануне в Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в финансировании ячейки «Исламского государства»✱ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). У него изъяли оружие и специализированную литературу.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация