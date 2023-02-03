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ФСБ задержала жителя Симферополя за призывы к убийству правоохранителей

Происшествия
ФСБ задержала жителя Симферополя за призывы к убийству правоохранителей

Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который размещал на своей странице в соцсети материалы с призывом убивать правоохранителей, сообщает РЕН ТВ.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Накануне в Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в финансировании ячейки «Исламского государства»✱ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). У него изъяли оружие и специализированную литературу.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
фсб экстремизм симферополь
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