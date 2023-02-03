Тюменец получил 1 млн рублей в качестве компенсации за потерю глаза

Прокуратура Тюменской области убедила работодателя выплатить компенсацию пострадавшему в результате несчастного случая на производстве.
Летом 2022 года с 22-летним маляром на заводе по производству нефтегазового оборудования произошло несчастье. Когда он подготавливал металлическую конструкцию для окраски, один из крюков стропа сорвался и выбил ему глаз, сообщает «Мегатюмень».
Региональная прокуратура взяла этот инцидент под свой контроль, так как несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ и несоблюдения правил безопасности. В итоге работодателя обязали выплатить пострадавшему миллион рублей.