Тюменец получил 1 млн рублей в качестве компенсации за потерю глаза

Летом 2022 года с 22-летним маляром на заводе по производству нефтегазового оборудования произошло несчастье. Когда он подготавливал металлическую конструкцию для окраски, один из крюков стропа сорвался и выбил ему глаз, сообщает «Мегатюмень».