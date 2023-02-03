Юлия Савичева показала архивные кадры с мужем в честь его дня рождения

В отношениях пары были и проблемы. Однажды певица съехала от мужа на полгода из-за эмоционального выгорания. Аршинову удалось спасти брак. Он приехал к жене и потребовал, чтобы она вернулась домой. Теперь они счастливы и воспитывают дочь Анну.