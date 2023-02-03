Юлия Савичева показала архивные кадры с мужем в честь его дня рождения

Певица Юлия Савичева опубликовала в социальных сетях видеозапись, в которой поздравила с днем рождения своего мужа Александра Аршинова и показала архивные кадры с композитором.
Савичева и Аршинов вместе уже 13 лет. Пара до сих счастлива вместе. Певица решила поздравить мужа и попросила поклонников написать несколько теплых слов под постом.
«Я уже поздравила Аршинова и столько всего пожелала! Думаю, ему будет вдвойне приятно почитать ваши поздравления в этот праздничный день!» — написала Савичева в социальных сетях.
В отношениях пары были и проблемы. Однажды певица съехала от мужа на полгода из-за эмоционального выгорания. Аршинову удалось спасти брак. Он приехал к жене и потребовал, чтобы она вернулась домой. Теперь они счастливы и воспитывают дочь Анну.
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