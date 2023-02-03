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Глава МИД Украины Кулеба: Зеленский не беседовал с Си Цзиньпином со старта СВО России

Политика
Глава МИД Украины Кулеба: Зеленский не беседовал с Си Цзиньпином со старта СВО России

Президент Украины Владимир Зеленский не выходил на связь с председателем КНР Си Цзиньпином со старта спецоперации России. На это обратил внимание украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью BBС он дал понять, что диалог между двумя странами идет лишь «на уровне министров». Глава МИД Украины добавил, что у властей официальных Киева и Пекина «были и телефонные разговоры, и личные встречи».

«Относительно главы КНР Си Цзиньпина — была переписка между лидерами», — признался Кулеба, напомнив о поздравлении Зеленского с днем рождения со стороны Си Цзиньпина.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин высоко оценила развивающиеся между Россией и Китаем отношения. По словам дипломата, основой данного диалога выступают принципы «неприсоединения» и «неконфронтации».
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