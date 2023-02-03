Актриса Алисса Милано принесла извинения Бритни Спирс за публикацию в соцсетях

Эти слова вызвали возмущение певицы. По словам артистки, ей грустно видеть подобные публикации людей, которые ее не знают. Заявление Милано похоже на издевательство, считает Спирс. Исполнительница отметила, что женщины должны болеть друг за друга, а не тянуть друг друга вниз.