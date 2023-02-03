Актриса Алисса Милано принесла извинения Бритни Спирс за публикацию в соцсетях

Звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано извинилась перед певицей Бритни Спирс. Актриса принесла извинения после того, как публично призвала проверить исполнительницу.
Спирс в последнее время славится эпатажным поведением. Певица публикует то видео со странными танцами, то снимки, на которых предстает полностью раздетой. Милано публично усомнилась в психическом здоровье поп-звезды.
«Кто-нибудь, пожалуйста, проверьте Бритни Спирс», — написала актриса в соцсетях.
Эти слова вызвали возмущение певицы. По словам артистки, ей грустно видеть подобные публикации людей, которые ее не знают. Заявление Милано похоже на издевательство, считает Спирс. Исполнительница отметила, что женщины должны болеть друг за друга, а не тянуть друг друга вниз.
После этого звезда «Зачарованных» принесла извинения певице, сообщает портал TMZ. По его данным, Милано написала Спирс личное сообщение. О реакции поп-звезды на извинения неизвестно.