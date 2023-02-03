Оштрафованный за дискредитацию ВС РФ Игорь Пушкарев будет готовить Екатеринбург к 300-летию

Глава Екатеринбурга утверждал, что не располагает сведениями об антироссийской деятельности Пушкарева и только согласовал его кандидатуру на пост директора городского музея истории. Однако журналисты не исключают, что Орлов оказывает помощь Пушкареву, в том числе используя свои должностные полномочия.