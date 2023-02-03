Оштрафованный за дискредитацию ВС РФ Игорь Пушкарев будет готовить Екатеринбург к 300-летию

Журналист-русофоб Игорь Пушкарев назначен ответственным за подготовку Екатеринбурга к 300-летию. Соответствующее решение принял глава города Алексей Орлов.
Пушкарев, будучи куратором креативного кластера Л52, займется спецпроектом к юбилею мегаполиса. Журналист признается, что есть множество управленческих вопросов, которые получают одобрение от местных властей, передает издание «Галерная улица».
«Так, например, при ремонте будут сохранены деревянные окна с исторической расстекловкой — это огромная работа и с точки зрения финансов, и с точки зрения объема работ, и очень радует, что город идет в этом вопросе нам на встречу», — подчеркнул он.
Пушкарев ранее стал фигурантом скандала из-за антироссийской риторики. Ленинский районный суд оштрафовал журналиста на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях.
Глава Екатеринбурга утверждал, что не располагает сведениями об антироссийской деятельности Пушкарева и только согласовал его кандидатуру на пост директора городского музея истории. Однако журналисты не исключают, что Орлов оказывает помощь Пушкареву, в том числе используя свои должностные полномочия.