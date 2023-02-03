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Соседи назвали благополучной семью, в которой житель Уфы зарезал двух сыновей

Происшествия
Соседи назвали благополучной семью, в которой житель Уфы зарезал двух сыновей

В Уфе мужчина расправился с двумя своими детьми и совершил суицид. По словам соседей, семья злоумышленника переехала недавно, она была благополучной, сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Между жильцами не было конфликтов. По словам соседей, они видели, как глава семьи встречал и провожал детей из школы.

Напомним, что в квартире 41-летний мужчина зарезал двух своих сыновей семи и 13 лет, после чего покончил с собой.

В Тюменской области злоумышленник напал с ножом на сына своей сожительницы. Потерпевший скончался после шести ударов, сообщило издание URA.RU.
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