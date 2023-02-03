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Легковушка с мертвым водителем съехала в кювет на трассе в Карелии

Происшествия
Легковушка с мертвым водителем съехала в кювет на трассе в Карелии

Машина с умершим за рулем пенсионером попала в ДТП на трассе в Карелии. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Инцидент произошел на пятом километре автодороги Медгора — Толвуя — Великая Губа. По предварительным данным, 72-летний водитель Chevrolet Niva потерял сознание, из-за чего легковушка съехала в кювет.

Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть автомобилиста. При этом телесные повреждения зафиксированы не были. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

В Сочи мужчина, управляя BMW, сбил девочку-подростка на пешеходном переходе, передает RT. Несовершеннолетняя получила травмы, несовместимые с жизнью.
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