Россиянам объяснили, составление каких списков может облегчить жизнь

Составление списков может значительно облегчить жизнь, и речь идет не только о перечне продуктов, которые нужно купить в магазине.
Каждый человек может составить свой список радостей в то или иное время года. Например, зимой многих радует катание на коньках и лыжах. Турагент Милана Медведева посоветовала составлять чек-листы для поездок, что позволит всегда быть наготове, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Стилист Виктория Молочникова в свою очередь предложила записывать те вещи, которых не хватает в личном гардеробе. Такой список поможет избежать ненужных трат.
Записывать также можно идеи подарков и свои достижения. Перечень последних очень полезно перечитывать для усиления внутренней уверенности в себе. Коуч Карина Мироненко порекомендовала делать это перед собеседованием на работу.