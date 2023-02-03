Россиянам объяснили, составление каких списков может облегчить жизнь

Каждый человек может составить свой список радостей в то или иное время года. Например, зимой многих радует катание на коньках и лыжах. Турагент Милана Медведева посоветовала составлять чек-листы для поездок, что позволит всегда быть наготове, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».