Киевский режим потребовал вернуть Саакашвили на Украину

Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, в связи с чем был лишен статуса гражданина Грузии. Он покинул Тбилиси в связи с обвинениями в превышении полномочий и растратах. На Украине Саакашвили занимал пост советника президента Петра Порошенко, а с 2015 по 2016 год возглавлял Одесскую область.