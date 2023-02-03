Киевский режим потребовал вернуть Саакашвили на Украину

Киев, 3 февраля. Министерство иностранных дел Украины обвинило Правительство Грузии в пытках бывшего президента Михаила Саакашвили и призвало Тбилиси вернуть политика на Украину. В дипломатическом ведомстве заявили, что грузинские власти нарушают права человека «в традициях НКВД СССР».
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2021 году был задержан во время незаконного проникновения на родину. Правительство обвиняет его по нескольким уголовным делам, в частности в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили и превышении полномочий. Саакашвили был приговорен к 6 годам тюрьмы.
«В худших традициях НКВД СССР грузинская власть применяет к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывает ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии», — заявили в украинском министерстве.
Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, в связи с чем был лишен статуса гражданина Грузии. Он покинул Тбилиси в связи с обвинениями в превышении полномочий и растратах. На Украине Саакашвили занимал пост советника президента Петра Порошенко, а с 2015 по 2016 год возглавлял Одесскую область.
После своего ареста в 2021 году Саакашвили объявил голодовку, что значительно подорвало его здоровье. В связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.
В среду, 1 февраля, Владимир Зеленский обвинил власти Грузии в отравлении и «медленном убийстве» Саакашвили.