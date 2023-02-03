Два норвежских медика-волонтера получили ранения в ходе обстрелов в Бахмуте

Два норвежских медика-волонтера получили ранения во время обстрелов в Артемовске Донецкой области. Сандер Серсвен Трелвик и Симон Йонсен должны были эвакуировать пострадавших после обстрела людей, но сами попали под удар.
Врачи госпитализировали обоих. В настоящее время граждане Норвегии находятся в госпитале Днепра. Власти намерены эвакуировать раненых домой через Польшу. Мать одного из пострадавших отметила, что сын получил осколочные ранения, у него 40% ожогов тела.
Раненых при обстреле Макеевки военнослужащих ранее привезли в Самару, сообщал портал RIA56. В аэропорту 45 российских военных встретил губернатор области Дмитрий Азаров.