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Два норвежских медика-волонтера получили ранения в ходе обстрелов в Бахмуте

Происшествия
Два норвежских медика-волонтера получили ранения в ходе обстрелов в Бахмуте

Два норвежских медика-волонтера получили ранения во время обстрелов в Артемовске Донецкой области. Сандер Серсвен Трелвик и Симон Йонсен должны были эвакуировать пострадавших после обстрела людей, но сами попали под удар.

Врачи госпитализировали обоих. В настоящее время граждане Норвегии находятся в госпитале Днепра. Власти намерены эвакуировать раненых домой через Польшу. Мать одного из пострадавших отметила, что сын получил осколочные ранения, у него 40% ожогов тела.

Раненых при обстреле Макеевки военнослужащих ранее привезли в Самару, сообщал портал RIA56. В аэропорту 45 российских военных встретил губернатор области Дмитрий Азаров.
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