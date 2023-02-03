Депутат Госдумы Татьяна Ларионова призвала не забывать, что Россия — место силы нашего народа

Россия не только богата великолепными регионами для полноценного отдыха, но и представляет собой место силы всего нашего народа. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась член комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова
Собеседница поддержала активно обсуждаемую в СМИ инициативу о необходимости запретить чиновникам на время проведения спецоперации выезжать на отдых за рубеж и позволять себе вызывающее поведение. Отмечается, что подобное поведение чиновников на фоне СВО деморализует и раскалывает российское общество.
«Поддерживаю. Сама чиновник со стажем. Особо никогда никуда не ездила», — заявила народная избранница.
Татьяна Ларионова также отметила, что не видит смысла гнаться за отдыхом на чужбине или даже в недружественных России странах в то время, как наша родина обладает всеми необходимыми условиями.
«Считаю, что у нас в России, в частности в моем любимом Татарстане, всегда можно найти место для отдыха», — пояснила собеседница ФАН.
Кроме того, она назвала еще одну причину, по которой, на ее взгляд, россиянам следует активно путешествовать по своей стране.
«Россия еще и место нашей силы, поэтому всецело поддерживаю инициативу!» — подытожила народная избранница.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят инициативу предпринимателя Евгения Пригожина по ужесточению правил выезда чиновников за границу. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.