Лавров уличил США в попытке превратить планету в «задний двор»

США пытаются сделать из всей планеты свой «задний двор». Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Руководитель ведомства отметил, что Вашингтон пытается фальсифицировать историю, а также стереть память о преступлениях колонизаторов. Также США стараются превратить всю планету в свой «задний двор».
Лавров отметил, что Россия в течение многих лет содействовала борьбе против колониального гнета. Кроме того, Москва оказывала существенную и безвозмездную помощь некоторым странам в становлении их государственности.
Ранее Сергей Лавров заявил, что больше не следит за саммитами ЕС. По его словам, объединение занимается «самоедством».