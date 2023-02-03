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Лавров уличил США в попытке превратить планету в «задний двор»

Политика
Лавров уличил США в попытке превратить планету в «задний двор»

США пытаются сделать из всей планеты свой «задний двор». Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства отметил, что Вашингтон пытается фальсифицировать историю, а также стереть память о преступлениях колонизаторов. Также США стараются превратить всю планету в свой «задний двор».

Лавров отметил, что Россия в течение многих лет содействовала борьбе против колониального гнета. Кроме того, Москва оказывала существенную и безвозмездную помощь некоторым странам в становлении их государственности.

Ранее Сергей Лавров заявил, что больше не следит за саммитами ЕС. По его словам, объединение занимается «самоедством».
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