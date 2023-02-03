Представитель МИД Китая объяснила, на каких принципах строятся отношения Москвы и Пекина

Власти России и Китая планируют работать над развитием двустороннего сотрудничества во всех отраслях. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Во время выступления на брифинге она добавила, что отношения между официальными Москвой и Пекином основываются на принципах «неприсоединения» и «неконфронтации». Также дипломат отметила важность «исторической логики» и «внутренней силы» в данном диалоге.
«Обе стороны будут продолжать активно развивать сотрудничество в различных областях под стратегическим руководством глав двух государств на благо двух народов», — пояснила Мао Нин.
Таким образом дипломат отреагировала на заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, с которыми он выступил в интервью «России-24» и РИА Новости. Он назвал отношения Москвы и Пекина, в которых нет запретных тем, взаимовыгодными.