Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Анастасия Волочкова намекнула на расставание Наташи Королевой и Тарзана

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова намекнула на расставание Наташи Королевой и Тарзана

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в новом шоу блогера и журналистки Алены Жигаловой. Во время беседы знаменитость намекнула на расставание певицы Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан.

Во время интервью Волочкова заявила, что пара больше не вместе. Жигалова удивилась и спросила, достоверна ли эта информация, но в итоге балерина призналась, что точно не знает о расставании.

Разговор Волочковой с журналисткой вызвал скандал в Сети. Артистка пришла на интервью под действием алкогольных напитков. Также на столе во время съемок стояла бутылка любимого напитка балерины. Позже Жигалова объяснила, что Волочкова приехала к ней сразу после вечеринки в честь собственного дня рождения.
волочкова балерина королева певица тарзан глушко
Военкоры ФАН
Лучшие в аду