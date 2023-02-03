Анастасия Волочкова намекнула на расставание Наташи Королевой и Тарзана

Разговор Волочковой с журналисткой вызвал скандал в Сети. Артистка пришла на интервью под действием алкогольных напитков. Также на столе во время съемок стояла бутылка любимого напитка балерины. Позже Жигалова объяснила, что Волочкова приехала к ней сразу после вечеринки в честь собственного дня рождения.